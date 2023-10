Di Livio su Tonali: «Sono deluso. E’ una generazione di bimbi viziati…». Le parole dell’ex calciatore sul caso scommesse

Angelo Di Livio ha parlato ai microfoni di cityrumors.it del coinvolgimento di Tonali e Fagioli sul caso scommesse. Ecco le parole dell’ex calciatore sull’ex Milan:

«Sono deluso da questi ragazzi, da questa generazioni che c’è adesso perché è una generazione di bimbi viziati e non uso il termine bimbi a caso, perché solo i bambini possono permettersi di fare delle cose senza sapere le conseguenze perché imparano, ma loro non sono bambini, sanno bene quello che fanno e sanno altrettanto bene che se lo fanno sbagliano. È una generazione di viziati e non li capisco proprio, sanno che c’è un divieto, che esistono dei comandamenti e delle regole e devono rispettarle. Loro poi rappresentano anche un esempio per i più giovani e sono chiamati a rispettare certe regole. E che fanno? Scommettono sulle gare? Ma per favore»