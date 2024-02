Di Gregorio Milan, Galliani gela il top club: «Lui in quella squadra? Ha tre anni di contratto, ecco come ragiono»

Di Gregorio-Milan, Adriano Galliani ha fatto chiarezza sul futuro del portiere che piace anche ai rossoneri: Juve gelata

Intervenuto a TMW a margine dell’Assemblea di Lega, Adriano Galliani ha parlato anche del futuro di Di Gregorio, portiere che piace molto anche al calciomercato Milan e considerato vicino alla Juve:

PAROLE – «Io non ho parlato con nessuna squadra. Il giocatore ha tre anni di contratto, il procuratore è una brava persona e stiamo anche qui calmi. Ragiono sempre anno per anno, ero così anche al Milan. La vita per me è dal primo luglio al 30 giugno. Non parlo ora di mercato».