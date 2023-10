Paolo Di Canio ha parlato negli studi di Sky dopo il match tra Psg e Milan. Queste le sue dichiarazioni

PAROLE – «Mancanza di cattiveria, determinazione, non solo non fa gol ma non dà neanche la sensazione di fare gol. Da Leao ci si aspetta una scintilla, dico anche solo che deve concretizzare il volume di gioco».