HANNO DETTO

Di Canio, che attacco al Milan di Allegri: «Nessuno ha paura!»

Published

3 ore ago

on

By

Di Canio

Di Canio nel corso di Sky Calcio Club ha commentato il Milan di mister Massimiliano Allegri, parole non esaltanti nei confronti dei rossoneri

Ieri sera, nel corso della trasmissione Sky Calcio Club, Paolo Di Canio (ex calciatore di Lazio, Juventus, Napoli e Milan tra le altre) ha detto la sua sul Milan di Massimiliano Allegri.

Si è lasciato andare ad un commento negativo sul Diavolo, tirando al centro del discorso anche un confronto con l’Inter di Cristian Chivu. Queste le sue parole:

NESSUNO HA PAURA«Nessuna squadra ha paura di giocare contro il Milan. L’Inter sta dominando, il Milan no. Nessuno ha paura di giocare col Milan a San Siro. Modric da solo non può coprire e arginare gli avversari».

