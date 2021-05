Di Canio avverte la Roma: «Mourinho è il peggio del peggio»

In un audio privato e rubato a Paolo Di Canio, l’ex Lazio esprime la sua opinione, non troppo lusinghiera, su Mourinho alla Roma

Paolo Di Canio si sa, non ha peli sulla lingua. L’ex giocatore della Lazio si è espresso in modo netto contro la scelta della Roma di affidare la panchina a Josè Mourinho, in un audio privato poi rubato e condiviso su Youtube.

Queste le sue parole: «Avete preso il peggio che c’è, anche se capisco che serviva un nome forte. É come quando vai a prendere un giocatore finito, e Mourinho è stato esonerato tre volte in quattro anni. Cercava una panchina coi soldi, ma non è più in grado di gestire caratterialmente una squadra come faceva una volta. É stato cacciato dal Tottenham per incapacità di portare la squadra ad alto livello, ora voi pensate sia perfetto per l’ambiente Roma e vi aspettate chissà cosa, ma è il peggio del peggio. Non pratica il calcio, ma l’anticalcio. Vi divertirete in conferenza stampa perchè fa il teatrino, ma per ricostruire è il peggio che ci poteva essere. Ed era il mio preferito sette anni fa, anche più di Guardiola».