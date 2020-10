Deulofeu domani da avversario, c’eravamo tanto amati

Gerard Deulofeu in questa stagione gioca nell’Udinese. I bianconeri hanno deciso di investire sull’esterno d’attacco

Gerard Deulofeu in questa stagione gioca nell’Udinese. I bianconeri hanno deciso di investire sull’esterno d’attacco che in passato aveva militato in Serie A nella fila del Milan. Il catalano domani sfiderà proprio la sua ex squadra a distanza di qualche anno.

L’attaccante non ha mai nascosto la propria volontà di tornare a Milano, dove si era trovato benissimo. Tuttavia, anche nell’ultima sessione di mercato i rossoneri non avevano voluto scommettere sul giocatore, decidendo di puntare su Brahim Diaz e sul talento di Rafael Leao.