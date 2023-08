Dest saluta il Milan: «Orgoglioso di aver fatto parte di questo club»

Sergiño Dest, attraverso i propri social, ha voluto ringraziare società e tifosi del Milan per l’esperienza dello scorso anno

Intervenuto sul proprio profilo Instagram, Sergiño Dest ha speso parole al miele per concludere il capitolo legato al Milan, ringraziando club e tifosi per l’esperienza in prestito dello scorso anno. Avventura in rossonero, quella del terzino, che non si è fatta ricordare: per lui soltanto 14 presenze in tutte le competizioni.

Lo statunitense scrive: «Cari sostenitori del AC Milan,

Vorrei esprimere la mia gratitudine per il tempo che ho vissuto con tutti voi. Sono orgoglioso di aver fatto parte di un club così fantastico con una storia ricca e bella. Questo messaggio è un po’ più tardi di quanto avrei voluto, ma come si dice, meglio tardi che mai.

Sergiño Dest».