Deschamps avverte Olivier Giroud: l’annuncio del commissario tecnico della Francia in vista dei prossimi Europei

Intervistato da L’Equipe, Didier Deschamps ha parlato così della Francia e di Olivier Giroud in vista dei prossimi Europei. Le parole sull’attaccante del Milan.

DESCHAMPS – «Giocare nello stesso campionato e nella stessa squadra di Mbappé e di Dembélé può avvantaggiare Kolo Muani rispetto a Olivier Giroud? Sono profili diversi e non hanno la stessa età, ma non per questo preferirò uno rispetto all’altro»