Deschamps duro su Giroud: «Non sono qui per dare rassicurazioni»

Nessuna certezza. il CT della Francia, Didier Deschamps ha parlato ai microfoni dell’Equipe de France in mertito alle prossime convocazioni per le gare di qualificazione al Mondiale, soffermandosi anche su Olivier Giroud, neo attaccante del Milan:

«Sono stato onesto e trasparente. La sua situazione nel club era cambiata. So molto bene cosa ha fatto, e ha fatto molto bene. Era il 2018, ma oggi siamo nel 2021 e non sono qui per dare rassicurazioni»