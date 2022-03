Le parole del CT francese Didier Deschamps dopo la netta vittoria della sua Francia in amichevole contro il Sudafrica

«Ho parlato con Olivier Giroud come anche con altri altri giocatori, del presente, Sul futuro non saprei. Non lo so dipenderà tutto da tante cose. Ad ogni modo è tornato e ha confermato che quando c’è è in grado di segnare, ha incrementato il suo bottino di gol, quindi è tutto molto positivo per lui e per il gruppo. Poi per il resto vedremo a giugno»