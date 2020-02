Il derby si avvicina e per Pioli tra poci sarà la giornata di scelta. Intanto in difesa il vero ballottaggio ruota attorno a Musacchio-Kjaer

Contro il Verona Pioli aveva diversi giocatori out e scelte obbligate per i titolari, invece per il Derby contro l’Inter in diversi dovrebbero tornare disponibili tra cui Kjaer. Il danese andrà in ballottaggio con Musacchio per un posto da titolare.

Kjaer si sta riprendendo dall’influenza e Musacchio è stato bravo domenica a non farsi ammonire (era diffidato).