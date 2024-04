Denkey Milan, Moncada piomba sulla punta! Può sbarcare a Milano per quella cifra

Denkey-Milan, il centravanti del Cercle Bruges è il nuovo obiettivo di Moncada: può arrivare a Milano per quella cifra

Nome a sorpresa per l’attacco della prossima stagione rilanciato da calciomercato.com per il calciomercato Milan della prossima stagione. Moncada sarebbe piombato con forza su Denkey, attaccante del Cercle Bruges e autore di 23 gol in 28 partite finora.

A solleticare l’interesse dei rossoneri non sono solo le caratteristiche fisiche e tecniche ma anche il prezzo: per portarlo a Milano basta un’offerta da 15 milioni di euro. Le valutazioni sono tuttora in corso.