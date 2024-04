Zirkzee Milan, Denis: «E’ il momento di andare in una big. Lo vedrei bene in questo club». Le parole dell’ex calciatore

German Denis ha parlato ai microfoni di TMW di Joshua Zirkzee, obiettivo del calciomercato Milan e della Juventus. Ecco le parole dell’ex calciatore e il paragone con Dusan Vlahovic:

PAROLE – «Sono due attaccanti diversi, Vlahovic è più finalizzatore mentre Zirkzee è più completo. Però per me è un giocatore che è in un momento dove deve andare in una big. Vlahovic ha fatto il suo, magari ha sbagliato anche tanto, ma Zirkzee oggi lo vedo fortissimo. Io lo farei però un 4-3-3 con Zirkzee, Vlahovic e Chiesa».