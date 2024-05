Le Iene fingono MAXI OFFERTA dall’Arabia ad alcuni calciatori: un ex Milan ha detto di sì! Il servizio COMPLETO

Scherzo de Le Iene ai calciatori italiani: accetteranno una finta offerta dall’Arabia Saudita? Un ex Milan ha detto sì

Nella puntata di ieri de Le Iene, programma di Italia 1, gli autori del programma hanno deciso di fare una serie di finte offerte provenienti dall’Arabia Saudita a vari calciatori della Serie A. Una cinquantina di calciatori contattati, ma chi ha detto di sì e chi invece ha rifiutato?

CHI HA RIFIUTATO

Tra quelli che hanno detto di no all’offerta (da 30 milioni l’anno) ci sono il capitano della Roma Lorenzo Pellegrini: «Non sono interessato, io sto bene e Roma e sono contento di giocare per la squadra della mia città». Stessa risposta da parte di Zaccagni «No guardi, io sono a posto, sono contento così per ora» e Simeone del Napoli: «Non è il mio pensiero adesso andare in Arabia. Io in questo momento non sono interessato ai soldi, sono in un momento dove penso a fare la mia carriera in Europa». Tra quelli che hanno rifiutato ci sono anche il bianconero Perin e l’ex Juve Bernardeschi.

CHI HA ACCETTATO

In molti invece hanno detto sì e ben quattro hanno concesso la liberatoria al programma per metterci la faccia. Il primo è Jorginho, perno del centrocampo della nazionale: «Se avete una proposta concreta da qualche squadra sono aperto sempre a sentire quello che c’è. Richieste o interessamenti. Poi se mi arriva qualcosa di concreto sono sempre disposto senza nessun problema. Ingaggio da 30 milioni all’anno? Sì, può farsi contattare dal mio procuratore». Risposta positiva anche da parte di Super Mario Balotelli , ex Milan: «Potrei anche andarci sì, dipende ovviamente quanto offrono. Bisogna sedersi, vedersi e fare le cose un po’ più formali per capire. Ingaggio da 30 milioni all’anno? Va bene». Ad aver accettato la finta offerta c’è anche Bonaventura della Fiorentina: «Tra un anno mi scade il contratto, magari cambio squadra e vado in Arabia…». Infine anche Stefano Sensi, ai margini dell’Inter, è tra i giocatori che avevano accettato: «Sì, ne parlo con il mio procuratore e la richiamo».