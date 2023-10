Del Piero: «Il Milan dovrebbe avere meno pressione del Psg, stasera può vincere»

Alessandro Del Piero ha parlato negli studi di Sky prima del match tra Psg e Milan. Queste le sue dichiarazioni

PAROLE – «Il Milan dovrebbe avere meno pressione del Psg. Non dovrebbe perdere stasera per giocarsi le carte più avanti, ma è una partita che può anche vincere. Deve pensare che anche gli altri hanno pressione, Luis Enrique è stato chiamato a stravolgere un progetto. Sono chiamati ad un gioco di squadra diverso, ci vuole un po’. Per quello han fatto fatica in campionato»