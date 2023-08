Del Genio: «Milan squadra da battere? Non mi sembra migliorato»

Il giornalista Paolo Del Genio si è espresso così sul Milan come pretendente per lo scudetto per il Napoli: le sue parole

Intervenuto nel corso di Radio Goal, il giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli Paolo Del Genio ha voluto dire la sua sul Milan e sull’ipotesi che i rossoneri possano competere per lo scudetto insieme al Napoli.

LE PAROLE – «Non so se sia il Milan la squadra da temere, l’ho visto contro il Monza e non mi sembra tanto migliorato. L’anno scorso per me quella che è andata al di sotto delle sue possibilità in campionato è l’Inter, quindi per me a livello di potenzialità è l’Inter la squadra più vicina al Napoli, anche l’anno scorso non c’era gran differenza tra la rosa nerazzurra e quella partenopea».