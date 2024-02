De Zerbi Milan, il Brighton chiude la porta: «Questa è la nostra volontà per il futuro»

Roberto De Zerbi sarà uno dei pezzi pregiati sul mercato degli allenatori, piace anche al Milan, ma il Brighton chiude la porta

L’interesse del Milan e delle pretendenti a Roberto De Zerbi deve fare i conti con la resistenza del Brighton. Paul Barber, direttore esecutivo degli “Albions” si è così espresso a Bbc Radio:

LE PAROLE – «Non serve essere ingegneri spaziali per capire che quanto meglio un allenatore lavori, tanto più i grandi club saranno interessati a lui,Ed è altrettanto chiaro che i pretendenti giocano a un livello più alto del nostro. Ma il Brighton ha un pacchetto interessante per trattenere lo staff tecnico e i suoi giocatori. Se siamo tra i primi sei o sette della Premier League, se siamo negli ottavi di finale di Europa League, se continuiamo a lottare per la FA Cup, vuol dire che siamo ai massimi livelli. E siamo sicuri di avere qui un pacchetto interessante per invogliarli a lavorare e restare con noi. Restiamo umili, sappiamo da dove veniamo ma anche dove vogliamo arrivare. E per questo molte brave persone vogliono venire da noi, e restarci »