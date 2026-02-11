De Winter a Sport Mediaset: «L’obiettivo è il quarto posto ma io credo allo scudetto. Allegri molto importante per me, è una persona equilibrata. Il gol alla Roma…»

De Winter, difensore del Milan, ha parlato del suo momento e di quello del club rossonero ai microfoni di Sport Mediaset: le dichiarazioni

Intervistato da Sport Mediaset, Koni De Winter ha parlato così del suo momento e di quello del Milan:

DE WINTER COME IL TRONO DI SPADE – «Si, esatto».

GHIACCI GL AVVERSARI – «Ci provo».

COSA E’ CAMBIATO NEGLI ULTIMI MESI – «Non è cambiato niente. A volte va come vuoi, a volte no. Per me non è cambiato niente».

ALLEGRI – «È una figura importante nella mia carriera, nella mia vita, perché come dici tu mi ha fatto esordire. Adesso ce l’ho come allenatore al Milan, quindi è un personaggio importante per me».

COME UN FIGLIO PER ALLEGRI – «Questo non lo so, devi chiedere a lui, però per me è uno che è molto equilibrato, sai sempre cosa ti puoi aspettare da lui, non è che un giorno arrabbiato mentre l’altro è triste. È sempre molto equilibrato. È bello perché sai cosa aspettarti da lui».

GOL ALLA ROMA – «Un momento molto importante, bello per me. Lo ricorderò sempre perché è il primo gol con la maglia del Milan, però non è così grande come lo fanno fuori. Noi cerchiamo di vincere le partite poi non abbiamo in quel caso (a Roma, ndr), quindi dovevamo fare di più».

OBIETTIVO – «L’obiettivo è il quarto posto, poi è normale che ci pensi allo scudetto. Giochi per il Milan, tutti i giocatori vogliono vincere, quindi si è normale che ci pensi».

SCUDETTO – «Io ci credo».

COSA NON DEVE FARE IL MILAN NEL GIRONE DI RITORNO – «Perdere e pareggiare. Faremo di tutto per portare a casa il risultato. All’andata abbiamo pareggiato contro il Pisa, il Parma, perso contro la Cremonese. Dobbiamo cercare di vincere venerdì e fare il meglio possibile».

DIFENSORE A CUI SI ISPIRA – «Sono cresciuto con Kompany, lo vedevo in Nazionale. Mi piace molto Thiago Silva. All’esordio (con la Juventus in Champions, ndr) ero in panchina e l’ho visto con la maglia del Chelsea e dal vivo mi sono reso conto che è un grande giocatore».

COSA FA NEL TEMPO LIBERO – «Un po’ di tutto. Gioco alla play, a scacchi, leggo…dipende dalla giornata e dal momento in cui mi trovo».

LEAO CANTANTE – «A volte lo sento ma non ho mai ascoltato la musica di Leao».

CORI DELLA CURVA SUD – «Si, mi fa piacere. Senti che la partita arriva, ti fa sentire vivo».

OBIETTIVO PERSONALE – «Di crescere ogni giorno e di fare il massimo possibile per me. Diventare il giocatore più forte possibile, è questo il mio obiettivo».