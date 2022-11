De Paola: «Napoli in leggera flessione ma continua a vincere»

Paolo De Paola, noto giornalista, ha analizzato la corsa scudetto: in questo momento Napoli irraggiungibile per tutti

Ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola ha parlato così della lotta scudetto:

«Mette un po’ di ansia all’ambiente Napoli il fatto che alla ripresa ci saranno due partite ravvicinate e importanti contro Inter e Juve, e questo molto dirà sul destino dei partenopei. Se gli azzurri le vincessero entrambe allora dovremo parlare di campionato chiuso secondo me, altrimenti si può riaprire tutto quanto.Il Napoli in leggera flessione? Chiunque ha momenti del genere, il punto è che nonostante tutto gli azzurri continuano a vincere, quindi il salto in avanti mentale c’è stato e permette di poter guardare al futuro con certezza. Inutile anche che l’ambiente Napoli continui a pensare a possibili complotti o favori, bisogna guardare a se stessi».