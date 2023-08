De Paola: «Errori arbitrali? C’è sempre clamore con la Juve, ma anche il Milan…»

Il giornalista Paolo De Paola è intervenuto su alcuni episodi arbitrali della giornata, tra cui quelli riscontrati nel match del Milan

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, Paolo De Paola ha parlato dei tanti episodi arbitrali che hanno creato polemiche in questo turno di Serie A, a cominciare da Juve-Bologna per finire con Milan-Torino.

LE PAROLE – «Innanzitutto c’è sempre un grande clamore con la Juventus di mezzo, c’è un fallo da rigore contro la Juventus si parla solo di quello e non esiste altro. Come se ci fosse un complottismo dilatante, questa stupidaggine deve sparire perché di questo sono convinti i tifosi quando puntano il ditino. Può aver sbagliato l’arbitro, ha sbagliato in maniera clamorosa ma c’è da discutere anche su altri episodi. Il possibile rigore su Chiesa, il fallo di mano di Lucumi come va considerato? È rigore quello di Buongiorno contro il Milan, ma non lo è quello di Lucumi. Sembra però che ci sia sempre il fucile puntato contro una squadra e dà adito alla teoria del complottismo che ha stancato. Si facessero delle dichiarazioni trasparenti, ci avevo assicurato maggiore trasparenza degli arbitri. Ammettere gli errori non è un problema, bisogna cancellare questo retropensiero e l’odio sportivo che nasce dalla repulsione verso la Juventus. Da Napoli a Firenze, da Milano a qualsiasi altra città si parla solo di questo».