 De Laurentiis sullo stadio: «Non siamo in Africa»
Connect with us

HANNO DETTO

De Laurentiis e la rivoluzione dello stadio: «Non siamo...», il progetto è faraonico. E cita Milan e Inter

HANNO DETTO

Torino Milan, l'analisi di Pellegatti: la classifica è un pretesto, ecco cosa deve dimostrare davvero il Diavolo stasera

HANNO DETTO

Morata, l'ex Milan interviene sui social dopo l'infortunio: il post dell'attaccante del Como - FOTO

HANNO DETTO

Corsa scudetto, la sentenza di Zazzaroni non lascia dubbi: ecco le uniche due pretendenti al titolo

HANNO DETTO

Amelia chiarisce: «Maignan fondamentale, sul rinnovo ho questa speranza». Le parole dell'ex Milan

HANNO DETTO

De Laurentiis e la rivoluzione dello stadio: «Non siamo…», il progetto è faraonico. E cita Milan e Inter

Milan news 24

Published

8 minuti ago

on

By

de-laurentiis

De Laurentiis, il presidente traccia la via per il nuovo stadio: addio al vecchio impianto? Ecco la richiesta shock per sfidare le milanesi

Dal palco del Napoli Racing, Aurelio De Laurentiis ha lanciato un vero e proprio ultimatum sul futuro della casa degli azzurri, delineando una visione che non ammette compromessi.

Come riporta Calcio e Finanza, il patron partenopeo ha bocciato categoricamente l’ipotesi di un semplice restyling, invocando una trasformazione radicale: «Lo dico senza giri di parole: il Maradona va ripensato da zero. Non si può ristrutturare mantenendo tutto com’è». L’ambizione è quella di coinvolgere archistar internazionali — giapponesi o americani — per creare una struttura capace di reggere il confronto con i club del Nord.

De Laurentiis ha sottolineato l’urgenza di colmare il gap infrastrutturale per poter competere ad armi pari con Milan e Inter, puntando a un impianto da 70mila posti con 120 skybox e servizi all’avanguardia, lamentando le attuali carenze igieniche e logistiche con un paragone forte: «Non siamo in Africa: siamo a Napoli». L’appello è rivolto direttamente al sindaco Manfredi, chiamato a guidare un «nuovo Rinascimento» che abbracci l’intelligenza artificiale e la modernità, superando i vincoli delle Sovrintendenze per regalare alla città un’opera che sia un vero ponte verso il futuro.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.