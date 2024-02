De La Fuente pensa all’ex Milan Brahim Diaz: «Non l’ho mai privato della possibilità»

ll CT della Spagna, De la Fuente, ha parlato del girone di Nations League e di alcuni calciatori da convocare, tra cui l’ex Milan Brahim Diaz

LE PAROLE – «Tutti possono essere convocati, come è successo finora. Non è mai stato privato della possibilità di giocare per la Spagna. È un giocatore molto importante, è un ottimo giocatore, che conosco molto bene e che è molto apprezzato nel suo club e qui. E quello che mi auguro è che sia lui che tutti i calciatori continuino a mantenere quel livello e ad alzarlo perché è molto positivo per loro, per il loro club e per noi, per la Federazione, per la squadra spagnola»