De Ketelaere si toglie qualche sassolino: «Questo è un premio anche per me». Le parole del belga nei confronti del club rossonero

Charles De Ketelaere ha mandato un messaggio al Milan dopo la vittoria dell’Europa League con l’Atalanta. Ecco le parole del belga ai microfoni di Sky Sport:

PAROLE – «Non avrei mai immaginato tutto questo ad agosto. Mi sento molto bene. Anche per me è un premio, in questa stagione sono cresciuto tanto e vincere qua in finale contro il Leverkusen che non aveva mai perso è davvero bello».