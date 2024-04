De Ketelaere Milan, spunta uno scenario clamoroso per il futuro! TUTTI i dettagli e le novità sull’attaccante belga

Il riscatto di Charles De Ketelaere da parte dell’Atalanta non è più così scontato. A riportarlo è Goal, che spiega come il belga potrebbe anche non proseguire la sua carriera con la Dea.

I bergamaschi, che l’avevano prelevato dal Milan in prestito oneroso da 3 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 22 milioni più altri 4 milioni di bonus, dovranno valutare nelle prossime settimane se procedere a un investimento comunque oneroso.