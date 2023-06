De Ketelaere via dal Milan? Nuovo indizio sulla partenza del belga

De Ketelaere via dal Milan in estate? Spunta un nuovo indizio sulla partenza dell’esterno belga: di cosa si tratta

Tra i calciatori che potrebbero dire addio al Milan in estate c’è anche Charles De Ketelaere. Il belga non ha saputo incidere come ci si aspettava e in estate potrebbe cambiare aria.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, per evitare minusvalenze dovrebbe essere ceduto per almeno 28 milioni di euro. Se ci sarà l’occasione saluterà, con Pioli pronto a dare il via libera alla cessione.