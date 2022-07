De Ketelaere vede solo Milan: no ai soldi della Premier. Chiusura vicina ma serve l’intesa col Bruges

Come spiega La Gazzetta dello Sport la mancata presenza in campo di Charles De Ketelaere nella Supercoppa vinta dal Bruges è un segno abbastanza inequivocabile sul suo futuro. Charles è ormai proiettato verso il Milan.

Una scelta netta che dall’altra parte non aiuta il Bruges ad alimentare l’asta. Il Leeds, scoraggiato, si è ormai fatto da parte. Lo stesso farà probabilmente l’Everton. Due club che offrivano al giocatore un ingaggio molto, molto più ricco di quello rossonero: per De Ketelaere il fascino di San Siro non ha prezzo.

L’ostacolo da superare nelle ultime ore resta quello della valutazione fatta dal Bruges. Il Milan è arrivato a poco più di trenta complessivi, forte del desiderio del giocatore di vestire rossonero: può aggiungere ancora qualcosa nella parte da legare agli obiettivi personali e di squadra ma non spingersi a pareggiare le proposte dalla Premier. Il Bruges continua a chiederne 35: nelle prossime 48 ore si capirà se le parti sono disposte a un ultimo passo una in direzione dell’altra per arrivare all’intesa definitiva.