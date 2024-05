De Ketelaere Milan, che STOCCATA di Gasperini a Pioli: «Il suo ruolo è QUESTO. Non deve...»

De Ketelaere-Milan, stoccata di Gasperini a Stefano Pioli sul ruolo del belga: le dichiarazioni del tecnico dell’Atalanta

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato così del ruolo di De Ketelaere, calciatore del Milan in prestito ai bergamaschi:

PAROLE – «Quando mi sono convinto che De Ketelaere è un attaccante? Subito. L’ho sempre pensato: più sta lontano dalla porta, più è in difficoltà. Qualche volta ci discuto ancora perché ama arretrare per legare il gioco, ma lui deve fare l’attaccante. Che significa: fare gol o farli fare. Infatti li fa. Per fortuna ha ancora una bella evoluzione davanti».