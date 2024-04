De Ketelaere Milan: l’Atalanta prende tempo, spunta una CLAMOROSA ipotesi per il futuro

L’Atalanta riflette sul riscatto di De Ketelaere dal calciomercato Milan. Non è da escludere una clamorosa ipotesi

Su De Ketelaere pende un’opzione di riscatto di 22 milioni di euro, più un massimo di 2 di eventuali bonus fino al 2027 (qualora la Dea procedesse all’acquisto a titolo definitivo): un investimento significativo dopo i 3 messi sul piatto un’estate fa per il prestito dal calciomercato Milan e per un calciatore che, dopo un impatto traumatico con la realtà del calcio italiano, ha iniziato finalmente a mostrare quel potenziale che era emerso nell’esperienza di Bruges.

Come riportato da Calciomercato.com l’Atalanta vuole vederci chiaro insomma e comprendere fino in fondo se de Ketelaere valga una spesa tanto importante. Interrogativi che potrebbero anche lasciar pensare che a giugno Atalanta e Milan si ritrovino attorno ad un tavolo per ridiscutere i termini del riscatto. Magari a cifre più basse. Non è da escludere anche il ritorno del belga in rossonero. Un’opportunità soprattutto personale di dimostrare a tutti ed in primis a se stesso di potersi giocare le sue chance in una grande squadra