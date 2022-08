De Ketelaere ed i connazionali: «Saelemaekers mi ha parlato del club». Le dichiarazioni del nuovo acquisto rossonero

Charles De Ketelaere parla così dei suoi connazionali del Belgio al Milan. Le dichiarazioni del nuovo acquisto rossonero in un’intervista a MilanTV.

«Alexis mi ha spiegato che tipo di club è il Milan e con Divock non ho ancora parlato. In nazionale Alexis mi ha raccontato molte belle cose come la passione dei tifosi. Gli ho ho fatto i complimenti quando ha vinto lo Scudetto, abbiamo parlato un po‘»

LE DICHIARAZIONI INTEGRALI