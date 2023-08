De Ketelaere Atalanta, fissate le visite mediche per l’ex Milan

Ormai è tutto apparecchiato per il passaggio di Charles De Ketelaere dal Milan all’Atalanta: ecco quando sosterrà le visite mediche

Charles De Ketelaere lascerà il Milan per andare all’Atalanta. Fumata bianca in arrivo per l’operazione che si concretizzerà in prestito con diritto di riscatto.

Come riferisce Calciomercato.com, il belga dovrebbe sostenere le visite mediche di rito nella giornata di lunedì per poi legarsi con la Dea firmando il contratto.