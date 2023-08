De Keteleaere all’Atalanta? Gli agenti del fantasista belga incontrano il club bergamasco: cosa sta succedendo

Arrivano nuovi aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Charles De Ketelaere. Milan e Atalanta hanno trovato l’accordo per il suo trasferimento in nerazzurro.

A mancare, però, è il sì del giocatore. Per questo motivo, come riportato da Calciomercato.com, nelle prossime ore il belga e i suoi agenti avranno un confronto con la Dea prima di prendere una decisione definitiva.