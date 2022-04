De Grandis: «Ultimamente Leao si specchia troppo»

Stefano De Grandis, noto opinionista, ha criticato l’atteggiamento di Rafael Leao: le sue dichiarazioni a Sky

Stefano De Grandis, ospite a Sky, ha parlato in questi termini di Rafael Leao:

«Allargherei la definizione di attaccante: Diaz è un attaccante, anche Leao. Leao si specchia troppo, è troppo attento al gesto estetico e non si sporca mai, devi segnare anche goal brutti non guardando solo a quanto sei bello quando fai il dribbling. L’assenza di Ibrahimovic si sente: la leadership nel gomito a gomito paga. Funzionano poco i cannonieri. Rebic è mancato, c’è un discorso di munizioni e di possibilità di buttarla dentro in maniera sporca. Il Milan ha questi problemi, ma tutte le squadre sono incomplete».