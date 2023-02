De Grandis: «Il Milan contro il Tottenham rischia, ecco perché». L’analisi del giornalista della sfida di Champions

Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Stefano De Grandis, noto giornalista, ha parlato del pericolo Tottenham per il Milan, che tra le squadre italiane rischierebbe di più in Europa.

Ecco le sue parole: «Di tutte le squadre italiane in corsa in Europa, il Milan è quella che rischia di più. Rispetto a una settimana fa non possiamo dire che il bicchiere del Milan sia mezzo pieno ma almeno che quello del Tottenham è mezzo vuoto. La squadra di Conte ha più soluzioni, Kane e Son sono una garanzia, però la vittoria con il Torino risveglia qualcosa nel Milan. Comunque quella più a rischio mi sembra il Milan»