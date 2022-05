De Canio: «Pioli è il vero protagonista di questo Milan». Le parole dell’allenatore sul suo collega rossonero

Luigi De Canio ha parlato ai microfoni di TMW di Stefano Pioli. Ecco le parole dell’allenatore sul suo collega rossonero:

«Pioli sta facendo bene ma non credo si stia prendendo rivincite con nessuno. Noi allenatori siamo sempre soggetti a critiche per le decisioni prese, è normale. Il suo percorso in carriera è molto chiaro: ha avuto grande soddisfazioni e quanto sta facendo al Milan è all’altezza delle sue capacità. Sono molto contento per il suo percorso e credo che sia il vero protagonista di questo Milan».