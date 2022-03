De Canio: «Kessié? Sono dalla parte di Mancini»

Gigi De Canio, intervenuto in collegamento negli studi Sky Sport, ha detto la sua sulla gestione dei rinnovi in casa Milan

Gigi De Canio, intervenuto in collegamento negli studi Sky Sport, ha detto la sua sulla gestione dei rinnovi in casa Milan e sull’attacco rossonero, con Belotti possibile candidato:

«Bisognerebbe conoscere meglio le situazione. Su Kessiè dal punto di vista tecnico sarebbe stato uno di quei giocatori con cui creare lo zoccolo duro però bisogna fare i conti con gli aspetti economici e se il calciatore andando in scadenza di contratto ha deciso di andare in un’altra società oppure si va in una condizione che vede il club quasi sotto ricatto beh allora a quel punto sono dalla parte di Maldini e di tutte quelle squadre che riescono a non accettare, permettetemi questa parola un po forte, il ricatto della scadenza di contratto e hanno la capacità di rinnovarsi e di coniugare l’aspetto tattico e economico in altre direzioni. È in questo che sta la competenza e la vera capacità del dirigente: assicurare benessere economico al club e continuare ad essere all’altezza del nome che porta»

«Leao, Tonali, Bennacer rappresentano la tipologia dei calciatori sul quale investire per il futuro per una squadra come il Milan. Nel ventaglio dei calciatori del Milan, non bisogna dimenticare Rebic che anche lui ha buone qualità e una punta come Belotti certamente le potenzialità le ha, l’aria di Milano gli fornirebbe le motivazioni giuste per ritornare ai suoi livelli. Del resto sono gli attaccanti che fanno la differenza, si può giocare bene quanto si vuole ma poi occorre chi ha la capacità di concretizzare. Belotti non ha dimenticato come si fa gol»