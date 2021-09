Dazn, ecco i primi big match: rete potenziata per Milan-Lazio e Napoli-Juve

DAZN ha potenziato la rete per Napoli-Juventus e Milan-Lazio, primi big match della Serie A. Le ultime sulle decisioni in merito

«Durante la pausa del campionato per le partite delle nazionali, Dazn ha completato il programma di potenziamento della rete dei Dazn Hedge, server di supporto installati in corrispondenza dei principali “ripetitori” di segnale delle telco: 12 sul territorio nazionale per la rete Tim, 8 per Vodafone e Fastweb, un numero minore per altri operatori. Dazn, prevedendo di poter supportare così tutte le connessioni previste, ha deciso di non ridurre la qualità di trasmissione video in linea con le indicazioni di Agcom, come fatto invece (su richiesta delle telco) per la prima giornata di campionato in agosto, quando molti utenti si connettevano dalle vacanze con dispositivi mobili e connessioni precarie».