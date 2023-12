David Milan, i rossoneri rompono gli indugi: tutto sul canadese! Ultime

David Milan, i rossoneri rompono gli indugi: tutto sul canadese per rinforzare l’attacco di Pioli! Gli aggiornamenti

Il Milan sembra pronto a rompere gli indugi. Il club dopo aver fronteggiato questa situazione di emergenza in attacco vuole evitare di ritrovarsi nelle stesse condizioni in futuro e per questo punta ora con decisione su Jonathan David.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, i rossoneri sarebbero pronti a farsi immediatamente avanti se il Lille dovesse abbassare il prezzo del cartellino, ora fissato a 40 milioni di euro. L’impressione è che l’affare possa scaldarsi nelle prossime settimane.