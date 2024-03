David Milan, deciso il futuro del canadese! Ecco cosa succederà in estate: le ultimissime sul bomber del Lille

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sugli obiettivi del calciomercato Milan per quanto riguarda il reparto offensivo, che a partire da luglio sarà privo di Giroud.

Tra i nomi accostati ai rossoneri c’è anche quello di Jonathan David. Il canadese va in scadenza di contratto con il Lille nel giugno del 2025 e per questo in estate dovrebbe partire a un prezzo di saldo.