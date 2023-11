David Milan, il canadese ora esce allo scoperto! Contatti continui tra i due club, tutti gli aggiornamenti sull’affare

In vista del prossimo mercato estivo il Milan ha come grande obiettivo di mercato Jonathan David. L’attaccante va in scadenza con il Lille nel 2025 e la prossima estate potrebbe essere quella giusta per cambiare aria.

Il canadese ha già aperto ai rossoneri e attende ora che le società si parlino: contatti continui tra i due club ma, precisa Tuttosport, solo nei prossimi mesi si entrerà nel vivo della situazione.