David Milan: colpo PIU’ VICINO, una rivale si defila per l’attaccante! Le ULTIME

Tra i nomi accostati al calciomercato Milan per il dopo Giroud c’è David. L’attaccante è più vicino, una rivale si defila

David Milan più vicini. L’attaccante del Lille, accostato al calciomercato rossonero per il dopo Giroud, è seguito anche da altre squadre ma in tal senso potrebbe esserci una rivale in meno.

Come riportato da Matteo Moretto, i contatti tra l’Atletico Madrid e Jonathan David avrebbero potuto essere ripresi. Ad oggi questo non è avvenuto. È un giocatore che piace, che è all’ordine del giorno, ma dell’argomento non se n’è più parlato.