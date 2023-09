David Milan, il giocatore apre ai rossoneri: c’è il suo forte gradimento!

David Milan, l’attaccante del Lille apre ai rossoneri: c’è il forte gradimento dell’attaccante! Le ultimissime

Arrivano importantissime novità per quanto riguarda Jonathan David, vero obiettivo del Milan per rinforzare il proprio attacco in vista della prossima stagione.

Come riportato da Calciomercato.com, nonostante la foltissima concorrenza i rossoneri possono partire da una base importante: c’è il forte gradimento che è destinato a lasciare il Lille a fine stagione. E chissà che questa non possa essere una prima chiave per sbloccare l’affare.