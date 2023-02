Darmian a Dazn: «Il derby è LA partita, quando ero al Milan..»

Matteo Darmian si è raccontato ai microfoni di Dazn nello speciale “Parole da derby” . Ecco le parole del neroazzurro

Matteo Darmian si è raccontato ai microfoni di Dazn nello speciale “Parole da derby” . Ecco le parole del neroazzurro:

«Quando ho fatto uno dei primi provini per il Milan ci hanno fatto una sorta di questionari in cui ci chiesero chi fosse il nostro giocatore preferito e io dissi Seedorf, anche perchè quando ho iniziato a giocare ero centrocampista, poi man mano ho arretrato la mia posizione e come riferimento avevo due mostri sacri come Maldini e Nesta»

DERBY – «I derby si vivono sempre in maniera particolare perchè sono delle partite a sè. Penso che sia LA partita per il tifoso interista, si respira un’area diversa rispetto alle altre partite, San Siro, la città è qualcosa di unico»

DERBY SCORSA STAGIONE – «Quella partita è stata un pò particolare perchè eravamo passati in vantaggio, non siamo riusciti a gestirlo, ci siamo fatti rimontare. C’è tanta voglia di rivalsa ma non solo per quella partita, penso anche al derby d’andata che ci ha visti sconfitti, è qualcosa che ci è rimasta dentro e vogliamo riscattare»