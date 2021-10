Marcolin: «Spalletti mentalmente è più pronto di Pioli, ma Stefano...»

Dario Marcolin ha sottolineato come Pioli col Milan sia passato dall’essere un allenatore di medio livello ad uno di alto rango

Dario Marcolin, ex calciatore della Lazio tra le altre, ha parlato ai microfoni di DAZN confrontando i due tecnici delle squadre attualmente in testa al campionato, Pioli e Spalletti:

«Pioli è arrivato al Milan come un allenatore che stava in squadre medio-alte, e nei rossoneri si è affermato ai piani alti. Ora è un allenatore di alto rango, un grande allenatore. Spalletti invece è abituato a gestire anche le grandi squadre ed è molto stratega, mentalmente ha qualcosa di più di Pioli. Credo comunque che i giocatori del Milan capiscano in pieno il proprio allenatore, un tecnico che fa giocare bene la squadra».