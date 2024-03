Daniel Maldini al bivio: si aprono le porte del Venezuela. Le ULTIME sul futuro e sulla scelta dell’attaccante rossonero

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la federazione calcistica del Venezuela vorrebbe convocare Daniel Maldini.

L’attaccante rossonero, in prestito al Monza, è in possesso della doppia nazionalità (italiana e venezuelana) grazie alla madre Adriana Fossa nata proprio nel paese sudamericano anche se con origini italiane. Inoltre, il figlio di Paolo non sarebbe il primo italiano a vestire la maglia del Venezuela. Infatti, prima di lui lo hanno fatto Massimo Margiotta ed Ernesto Torregrossa.