Daniel Maldini Milan, nodo rinnovo: cosa cambia dopo l’addio di papà Paolo. Tutte le novità sul suo futuro

Tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima è in programma un incontro tra Riso e la dirigenza del Milan per fare il punto su alcuni nomi. Tra questi Daniel Maldini.

Come riportato da Calciomercato.com, l’addio di papà Paolo non influirà sui giudizi per lui che tornerà alla base dopo il prestito allo Spezia. C’è da risolvere il problema relativo al contratto (in scadenza nel 2024), per poi procedere a un nuovo prestito.