Daniel Maldini in lista per il Golden Boy Award 2021: è l’unico rossonero

Daniel Maldini è l’unico nome rossonero tra i giocatori in lispa per il Golden Boy Award 2021. Premio per il miglior giovane dell’anno

C’è anche Daniel Maldini nella lista per il Golden Boy Award 2021, il premio per il migliore giovane dell’ultimo anno. Grande traguardo per il trequartista, messo accanto a nomi come Camavinga, Pedri e tanti altri.

Nella lista dei 100 nomi scelti, Maldini è l’unico del Milan, rendendo questa candidatura ancora più importante. Dopo il gol all’esordio da titolare in campionato, un altro grande traguardo per il giovane rossonero.