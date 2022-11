Daniel Maldini: «Era destino segnare a San Siro»

L’attaccante dello Spezia Daniel Maldini ha analizzato ai microfoni del caÍnale ufficiale della società il ko in casa del Milan

«Il rammarico per questa sconfitta è grande perché abbiamo disputato una buona gara e anche oggi nel finale abbiamo incassato una rete che fa male e che ci fa tornare a casa senza punti e con tanto amaro in bocca. Lo spirito con cui abbiamo affrontato la partita è quello giusto e sono sicuro che continuando così prima o poi la ruota girerà e arriveranno anche i risultati positivi che meritiamo. Personalmente mi sento bene, sto crescendo con il passare delle settimane e oggi ho cercato di sfruttare al massimo l’occasione che mi ha concesso il mister. Il gol? Evidentemente era scritto nel destino che la mia prima rete in campionato la dovessi segnare a San Siro, ma mi dispiace molto che non sia valso alcun punto per la squadra»