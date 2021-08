Damiani: «Milan? Niente spese pazze. Mercato duro per le italiane»

Il procuratore Oscar Damiani si esprime sul mercato delle italiane e del Milan: le sue parole

L’agente Oscar Damiani è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, dove ha analizzato la complicata situazione economica delle italiane e le loro difficoltà di operare sul mercato:

POCHE SPESE – «Con i bilanci attuali, c’è poco da poter fare. Si deve vendere, come sta facendo qualche società come l’Inter, e poi si comprerà. Le squadre italiane vivono una situazione difficile, non possono fare spese pazze, devono puntare su giovani da 4-5 milioni, magari ragazzi non affermati ma che possano imporsi nei prossimi anni».