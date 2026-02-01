Dalpiaz Milan, operazione conclusa! Scelta la data in cui il talento in arrivo dal Bayern Monaco svolgerà le visite mediche

Il Milan continua a puntare sui giovani talenti e ha concluso un’altra operazione di mercato per il futuro. Dopo l’acquisto di Cissé, l’ultimo colpo per il Milan Furuto è Magnus Dalpiaz, terzino austriaco classe 2007, proveniente dal Bayern Monaco. Secondo quanto riportato dal giornalista di Sky Sports DE, Florian Plettenberg, il giovane calciatore sarà a Milano domani per le visite mediche e per iniziare ufficialmente questa nuova avventura con i rossoneri.

Un rinforzo per il Milan Futuro

Dalpiaz, che andrà a rinforzare la squadra Milan Futuro, si trasferirà in rossonero con la formula del prestito di cinque mesi con diritto di riscatto. Il Milan potrà esercitare tale diritto nel mese di giugno. Tuttavia, il Bayern Monaco si riserva un diritto di recompra con una clausola specifica, che consentirà al club tedesco di riportare il giocatore indietro in futuro, se necessario.

Un altro giovane talento in arrivo

Con questo acquisto, il Milan continua a rafforzare il suo progetto futuribile e si prepara a dare spazio ai giovani promettenti che, con esperienze in Serie D e nelle categorie inferiori, possano emergere nel panorama calcistico. Dalpiaz rappresenta un’altra scommessa interessante, pronto a contribuire al futuro rossonero.

