Calciomercato Milan Futuro, ufficiale l’arrivo di Cisse: la nota del club rossonero
Calciomercato Milan Futuro, i rossoneri hanno ufficializzato l’arrivo a titolo definitivo di Cissé: la nota del club rossonero
Mentre la prima squadra di Massimiliano Allegri attende i colpi da novanta, il Milan continua a gettare le basi per il domani. È arrivato in queste ore il comunicato ufficiale per l’acquisto di El Hadj Malick Cissé, giovanissimo difensore centrale senegalese classe 2008, prelevato a titolo definitivo dalla Be Sport Academy di Dakar.
Calciomercato Milan Futuro, identikit del talento: chi è Malick Cissé
Nonostante la giovanissima età (18 anni appena compiuti), Cissé arriva in Italia con una reputazione da “predestinato” internazionale:
- I numeri dell’operazione: Il Milan ha battuto la concorrenza di Barcellona e Lipsia, assicurandosi il ragazzo per una cifra vicina ai 750.000 euro più bonus (che possono portare il totale a 2 milioni). Per lui è pronto un contratto a lungo termine fino al 30 giugno 2030.
- Struttura da gigante: Alto oltre 190 centimetri, Cissé è il prototipo del difensore moderno: imponente fisicamente, ma dotato di una tecnica che gli permette di agire anche come mediano davanti alla difesa.
- Leader nato: È stato il capitano e trascinatore del Senegal durante l’ultimo Mondiale Under 17, dove si è distinto non solo per le chiusure difensive ma anche per il vizio del gol (segno a segno contro gli Emirati Arabi Uniti).
Il piano: tra Milan Futuro e Primavera
L’inserimento del ragazzo sarà graduale ma strategico, occupando peraltro uno dei due slot da extracomunitario disponibili per questa stagione:
Sotto la guida di Massimo Oddo nel progetto Milan Futuro, Cissé prenderà il posto lasciato vuoto dalla partenza di Matteo Dutu. Farà la spola con la Primavera per accelerare l’ambientamento tattico nel calcio italiano, con l’obiettivo di diventare, nel giro di un biennio, una risorsa stabile per la difesa della prima squadra accanto ai vari Gabbia e Tomori.